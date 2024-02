Mittelrheinligist im freien Fall Beeck verliert in Düren zum siebten Mal in Folge

Hamza Salman (6.+9.), Geimer per direktem Freistoß (13.) und David Winke per Kopf im Anschluss an die folgende Ecke (14.) ließen die Führung zunächst liegen. Dann war es aber so weit. Breuer, von Geimer in Szene gesetzt, zog den Ball von links lang in den Strafraum und fand den am langen Pfosten völlig freistehenden Julijan Popovic – der netzte ein (16.). Die nächste Dürener Großchance durch Breuer vereitelte Beecks Keeper Ron Meyer (32.).