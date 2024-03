Beeck droht jetzt der Abstieg FC vergeigt auch das dritte Sechspunktespiel

Überaus professionell war der FC Wegberg-Beeck das so wichtige Nachholspiel beim direkten Konkurrenten RW Ahlen angegangen: Der FC-Tross war bereits am Vortag angereist, quartierte sich im Sport- und Tagungshotel Maifeld im von Ahlen 30 Kilometer entfernten Werl ein, bereitete sich dort in Ruhe vor – ­Beecks Boss Werner Tellers machte das möglich. Am Tag danach fuhr man so ausgeruht zum Wersestadion.