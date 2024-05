Kein Sieg gegen Lippstadt Beeck steht nach Nullnummer kurz vor dem Abstieg

Als Schiedsrichter Marcel Benkhoff das Kellerduell zwischen dem FC Wegberg-Beeck und SV Lippstadt abpfiff, konnte er in keine einzigen erfreuten Gesichter blicken: Das 0:0 war für beide Teams zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Lippstadt verspielte damit seine letzte Chance auf den rettenden Platz 14 – und Beeck hat angesichts von so nun weiterhin fünf Punkten Rückstand zwei Spieltage vor Schluss nur noch eine Restchance auf Hoffnungsplatz 15. Den hat eben weiterhin Lippstadt inne. „Das war heute sicherlich nicht das, was wir uns erhofft hatten. Zumindest diesen Grauzonen-Platz wollen wir nun aber auch verteidigen“, bekräftigte der sichtlich enttäuschte SV-Coach Felix Bechtold.