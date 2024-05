Abschlussspieltag in der Regionalliga Beecks vor seinem „letzten Walzer“

Am 25. November 1976, am Thanksgiving-Tag, gab die damals äußerst populäre amerikanisch-kanadische Rockformation The Band im Winterland in San Francisco ihr legendäres Abschiedskonzert – mitsamt Truthahnessen für alle 5000 Besucher. Ein Orchester spielte danach zum Tanz auf, ehe am späteren Abend das gut fünfstündige Konzert begann – mit illustren Gästen und musikalischen Weggefährten wie unter anderem Bob Dylan, Eric Clapton, Neil Young, Van Morrison, Dr. John, Ringo Starr, Ron Wood und Muddy Waters. Am Ende dieses außergewöhnlichen Mammutkonzerts wurde es gar rührselig-feierlich, als zum großen Finale alle Musiker zusammen auf der Bühne inbrünstig Dylans „I shall be released“ anstimmten.