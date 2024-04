Beeck in Regionalliga in prekärer Lage FC verpennt mal wieder die Anfangsphase

Aus dem Nichts verkürzten dann die Schwarz-Roten: Eine maßgeschneiderte weite Flanke Leon Peschs köpfte Braun ebenso sehenswert ein – dieser tolle Treffer passte eigentlich so gar nicht zur Beecker Vorstellung an diesem Abend. In der Schlussminute stellte Adrian Bravo Sanchez den alten Drei-Tore-Abstand wieder her, als ihm Meyer zunächst den Ball in den Fuß spielte und Sanchez von der Außenlinie den Ball direkt ins verwaiste Tor schlenzte. Das Kurzzeit-Comeback von Beecks langjährigem Physiotherapeuten Baptist Polman, der aushalf, weil seine beiden etatmäßigen Kollegen verhindert waren, stand so unter keinem guten Stern.