FC Beeck fällt in alte Muster zurück Déjà-vu für Beeck: Nach 28 Minuten schon 0:4 hinten

Zur Pause stellte Beeck auf Fünferkette um, brachte mit Kapitän Maurice Pluntke einen dritten Innenverteidiger. Dazu kam Cartus für Sebastian Wilms, der seine fünfte Gelbe Karte sah und somit am Samstag im Nachhol- und Sechspunktespiel in Ahlen gesperrt ist. Mit Dacajs sehenswert direkt verwandeltem Freistoß aus 25 Metern war dann Rödinghausens Torhunger gestillt (59.). Danach bemühte sich Beeck bis zum Schluss um Ergebniskorrektur. Nachdem Finn Stromberg den ersten Beecker Torschuss des Spiels abgegeben hatte (81.), war es kurz darauf so weit: Timo Bornemann verlängerte den Ball mit der Hacke in den Lauf von Stromberg, der jagte den Ball von der Strafraumgrenze in den Knick – ein feines Tor, wenngleich auch nur der Ehrentreffer (87.). Zwei Minuten später hätte Stromberg sein zweites Tor zwingend folgen lassen müssen, brachte den Ball aus kurzer Distanz aber nicht an Torwart Luis Weber vorbei.