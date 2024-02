Beeck-Schlappe in Spiel eins nach Zeh Albtraum-Start fürs Interims-Trainerduo

Am Samstag folgt für Beeck nun in der altehrwürdigen Dürener Westkampfbahn das Derby beim 1. FC Düren. „Was in der ersten halben Stunde passiert ist, werden wir in Ruhe analysieren. Positiv war, dass wir danach nicht aufgegeben haben. Darauf lässt sich für Düren aufbauen. Der Blick ist nach vorn gerichtet“, bekräftigte Schmalenberg.