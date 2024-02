Regionalligist schlägt im Abstiegskampf zurück Beeck beendet Negativlauf spektakulär

Am Samstag hat sich ein drittes Spiel in diese Rubrik eingereiht. Da schlugen die Kleeblätter den Titelaspiranten Wuppertaler SV völlig überraschend mit 3:1 und beendeten damit gleich zwei Negativserien. Die weit wichtigere: Nach sieben Pflichtspielniederlagen in Folge fand der FC so in die Erfolgsspur zurück und kletterte in der Tabelle auf dem definitiv zur Rettung reichenden Platz 14. Dazu punktete Beeck in dieser Saison erstmals gegen ein Team aus der oberen Tabellenhälfte.