Erster Dreier in der Fremde Beeck bannt in Wiedenbrück den Auswärtsfluch

„Wir haben in der ersten Halbzeit sicherlich kein gutes Spiel gemacht, waren dafür aber effektiv“, meinte Zeh – und spielte damit auf die Szene in der 32. Minute an. Da entschied Aarts, der zuweilen merkwürdige Freistöße für Wiedenbrück in Tornähe verhängte, nach einem Foul am durchpreschenden Finn Stromberg auf Vorteil. Shpend Hasani reagierte geistesgegenwärtig und schob den Ball überlegt zur Beecker Führung ins Tor – sein sechstes Saisontor. Danach war aber wieder Wiedenbrück am Zug. Macoumba Kandji scheiterte in bester Schussposition am bärenstarken Meyer (35.), dann flog ein Kopfball Tim Böhmers nach einem Freistoß nur knapp über die Latte (45.).