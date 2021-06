Das Fazit des FC Wegberg-Beeck : Feierabendfußballer boten Profikickern mutig die Stirn

Analyse Wegberg Aufsteiger FC Wegberg-Beeck schaffte das ganz große Ziel Klassenerhalt – vor allem dank einer außerordentlichen mannschaftlichen Geschlossenheit.

Saisonverlauf Bereits im zweiten Saisonspiel feierte Beeck den ersten Sieg – das 2:0 in Bonn sollte richtungsweisend für die kommenden Monate sein. Denn Basis für den Klassenerhalt war gerade in der Hinrunde das erfolgreiche Abschneiden gegen die direkte Konkurrenz, gegen die es überwiegend Siege gab. Nach den drei Dreiern in Folge gegen Homberg (1:0), in Lippstadt (2:1) und Wuppertal (2:1) stand Beeck Anfang November plötzlich sogar auf Platz zehn – und damit in der oberen Tabellenhälfte. Insgesamt sammelte Beeck 21 Punkte in der Hinrunde ein. Nicht ganz so gut lief die Rückrunde mit 18 Zählern. Speziell der Start verlief da schleppend. Nach dem 0:3 in Bergisch Gladbach musste Trainer Michael Burlet gehen. Wegen atmosphärischer Störungen zwischen ihm und dem Team war schon vorher lange klar, dass sein Vertrag nicht verlängert werden würde – dem Erfolg zum Trotz.