Mittelrheinligist verlässt die Liga Freialdenhoven zieht sich aus der Oberliga zurück

In der Landesliga möchte der Verein definitiv nicht den Neuanfang wagen, sondern irgendwo darunter. Die Klasse einfach aussuchen geht aber nicht – da hat der Verband ein gehöriges Wörtchen mitzureden. Die aktuell Zweite Mannschaft der Borussia spielt in der Kreisliga B. Künftig soll es nur noch ein Seniorenteam geben. Nach dem BC Viktoria Glesch/Paffendorf, der sich bereits in der Winterpause zurückgezogen hatte, steht damit auch schon der zweite von drei Absteigern vorzeitig fest.