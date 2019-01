Fußball: Tom Eisentraut kandidiert nicht mehr

Kreis Heinsberg Fußball: Nach drei Jahren im Amt gibt der 33-Jährige resigniert auf. Einen Nachfolger als Schiedsrichter-Vorsitzenden gibt es nicht. Viel Zündstoff für den Schiedsrichter-Tag am 4. Februar.

Alle drei Jahre werden die Gremien des Fußballkreises Heinsberg neu gewählt – 2019 ist es wieder so weit. Den Anfang machen am Montag, 4. Februar, ab 19 Uhr die Unparteiischen, die auf dem Kreisschiedsrichtertag im Bürgertreff Waldfeucht ihren neuen Ausschuss wählen sollen.

Die Versammlung verspricht spannend zu werden. Denn wie es zurzeit ausschaut, kandidiert niemand für den Schiri-Vorsitz. Amtsinhaber Tom Eisentraut, 2016 erstmals gewählt, tritt jedenfalls ebenso nicht mehr an wie sein Stellvertreter Thomas Handschuhmacher – beileibe aber nicht aus beruflichen oder privaten Gründen. „Ich habe in den vergangenen drei Jahren ständig gegen Windmühlen gekämpft. Klar ist auch von meiner Seite aus nicht alles rundgelaufen, aber das ist doch nicht ungewöhnlich, wenn man ein Amt neu antritt“, erklärte Eisentraut auf Nachfrage unserer Redaktion am Rande des Sparkassen-Cups in der Erkelenzer Karl-Fischer-Sporthalle.