Mittelrheinliga : Beeck stolpert in die dritte Auswärtspleite

Zweifacher Torschütze für Hürth war Joseph Mbuyi (weißes Trikot, Mitte). Hier ist er eingerahmt von Beecks Innenverteidigern Sebastian Wilms (r.) und Nils Hühne (l.). Letzterer sah kurz vor Schluss Rot. Foto: Michael Schnieders

hürth Mittelrheinliga: Beim FC Hürth verlieren die Kleeblätter 1:3 – verdient. In der zweiten Halbzeit erspielt sich der personell arg dezimierte Gast nur eine echte Torchance. Dazu sieht Nils Hühne kurz vor Schluss wegen groben Foulspiels Rot.

Nur einmal hatte der FC Wegberg-Beeck bislang beim FC Hürth gewonnen. Daran änderte sich am Freitagabend nichts – im Gegenteil: Vor 250 Zuschauern im schmucken Hürther salus Park bezogen die Kleeblätter im dritten Auswärtsspiel des Jahres auch die dritte Niederlage – verdient.

„Hürth war einfach die bessere Mannschaft. Und uns fehlten die Mittel, um das Spiel noch zu wenden“, traf Spielführer Sebastian Wilms den Nagel auf den Kopf. Beecks nahezu letztes Aufgebot versuchte in der zweiten Halbzeit zwar viel, um den 1:2-Pausenrückstand noch zu drehen, doch Durchschlagskraft war Fehlanzeige. Dafür waren zu viele Anspiele in die Spitze zu ungenau, versandeten etliche Pässe so im Nirvana. Dazu erwiesen sich die vielen einfallslosen hohen Bälle als völlig unzureichendes Mittel – speziell für Hürths Kapitän und Abwehrchef Luka Ziegler war das ein gefundenes Fressen.

Info Nette Zeilen von Hürths Vorsitzendem Grußwort Auch wenn es für Beeck kein Trost ist: Hürths Vorsitzender Karl Zylajew hatte im Vorwort des Hürther Stadionhefts „Einwurf“ einige nette Grußworte an Beeck gerichtet: „Seit vielen Jahren zeichnet unsere beiden Vereine ein respektvoller und fairer Umgang aus. Daran sind die beiden Trainer Friedel Henßen und Dirk Ruhrig, auch auf Mallorca, nicht ganz unschuldig. Herzlich willkommen – und ab morgen wieder viel Erfolg im Aufstiegskampf!“

Auch ohne Spielmacher Yousef Keshta zeigte Hürth von Anpfiff an, wie es wie beim Hinspiel in Beeck zu spielen gedachte: Nach Ballerkämpfung schalteten die aggressiven Gastgeber sehr flott um, spielten zumeist einen langen Ball nach vorne. Dort gingen die beiden sehr flinken Stürmer Serkan Okutan und Joseph Mbuyi allen Bällen nach, gewannen etliche Spurtduelle und sorgten so permanent für gehörige Unruhe – dieses Duo bekam Beeck einfach nicht in den Griff.

So war’s auch in der 14. Minute: Per blitzsauberem Konter erzielte Okutan das 1:0. „Vorher hätte der Schiri aber das Foul an Shpend Hasani ahnden müssen“, grollte Beecks Coach Friedel Henßen. Der ließ am Unparteiischen Cemal Cam ohnehin kein gutes Haar, übte für seine Verhältnisse ungewohnt heftige Schiedsrichter-Schelte: „Der hat heute klar den ersten Preis gemacht“, ätzte Henßen. Womit er auch auf eine Szene in der 89. Minute anspielte – dazu später mehr.

Den Rückstand steckte Beeck erst einmal unbeeindruckt weg, kam durch Hasani, der sich sehenswert durchsetzte, zum raschen Ausgleich – bereits sein 13. Saisontor (20.). Ebenso rasch geriet der Gast aber auch wieder in Rückstand, wurde dabei erneut ausgekontert: Die Hereingabe von Okutan drückte Mbuyi aus kürzester Distanz über die Linie (27.). Das Tor fiel auch deswegen, weil Stefan Thelen, der kurz zuvor einen Schlag auf die Ferse bekommen hatte, nicht mehr spurten konnte – direkt darauf wurde er ausgewechselt.

Nach der Pause verpasste Hürth einige Male die Vorentscheidung, hielt auch Beecks Keeper Stefan Zabel seine Farben im Spiel. Nach vorne ging beim Gast wenig bis gar nichts – auch Aleksandar Pranjes, in Hälfte eins ein klarer Aktivposten mit einigen guten Szenen, tauchte nun völlig ab. Spätestens nach einer Stunde zeichnete sich ab, dass Beeck wohl nur noch per Einzelleistung oder Standard ein Tor erzielen würde – und genau letztere Situation gab’s in der 86. Minute: Nach Pranjes-Ecke fiel dem am langen Pfosten lauernden Yannik Leersmacher der Ball vor die Füße. Der brauchte aber den Bruchteil einer Sekunde zu lange, um den Ball zu verarbeiten – ein Hürther konnte so in höchster Not noch klären.

Einen ganz herben Nackenschlag musste Beeck drei Minuten später hinnehmen: Innenverteidiger Nils Hühne, der nach seiner im Spiel zuvor gegen Alfter zugezogenen leichten Gehirnerschütterung wieder auflief, sah nach einer Attacke von hinten kurz hinter der Mittellinie Rot wegen groben Foulspiels (89.) – eine harte, aber vertretbare Entscheidung. Die Karte selbst wollte Henßen auch gar nicht in Frage stellen: „Aber Sekunden vorher wird Marius Müller kurz vor dem gegnerischen Strafraum eindeutig gefoult, ohne dass der Schiri das ahndet“, grollte er. In der Nachspielzeit erhöhte Mbuyi gegen Beecks entblößte Defensive noch auf 3:1.

„Für uns war das ein tolles Highlightspiel. Vieles ist heute für uns gelaufen. Wir haben viel investiert und sind dafür belohnt worden“, sagte Hürths Trainer Oliver Heitmann. Und für Beeck ist es vielleicht ganz gut, dass das nächste Auswärtsspiel erst Ende April ansteht.