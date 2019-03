Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck : Auswärts zurück in die Erfolgsspur

Das war beim 3:1 im Hinspiel für Beeck der Dosenöffner: Thomas Lambertz (r.) köpft zum 1:0 ein. Heute im Rückspiel wird er verletzungsbedingt jedoch nicht mitwirken können. Foto: August Kohlen

Wegberg Mittelrheinliga: Beeck spielt am Freitag beim langjährigen Rivalen FC Hürth (Anstoß 20 Uhr). Beide Teams haben sich in der Vergangenheit viele interessante Partien geliefert. Auswärts lief es für den FC zuletzt aber schlecht.

Von Mario Emonds

Eine überaus flotte Partie hatten sich vor ziemlich genau einem halben Jahr im Beecker Waldstadion die langjährigen Mittelrheinliga-Rivalen FC Wegberg-Beeck und FC Hürth geliefert: Nach unterhaltsamen 90 Minuten und wechselvollem Verlauf siegten die Gastgeber 3:1. „Ich bin wirklich erleichtert, denn bis zum 3:1 war es ein sehr enges Spiel. Hürth hat mit sehr viel Tempo gespielt“, bilanzierte damals Beecks Coach Friedel Henßen.

Am Freitag steht nun auf dem großen Kunstrasen des Hürther „salus Parks“ das Rückspiel an. „Ich bin sicher, dass es erneut ein Spiel mit viel Tempo werden wird“, sagt Henßen. Allzu gewagt ist diese Prognose nicht – Spiele zwischen Beeck und Hürth stehen gewöhnlich immer auf hohem Niveau. Beide Teams sind traditionell spielstark, warten daher nicht ab, sondern ergreifen gerne selbst die Initiative. Das zeigte Hürth auch im Hinspiel, spielte munter mit und gefiel um Dreh- und Angelpunkt Yousef Keshta mit klarer Spielstruktur und vor allem einem sehr zügigen Umschaltspiel.

Info Beeck im FVM-Pokal gegen Fortuna Köln Auslosung Im Semifinale des als Bitburgerpokal gespielten FVM-Pokals bekommt es Beeck mit dem ranghöchsten Team zu tun: Drittligist Fortuna Köln. „Das ist ein ebenso schweres wie sehr interessantes Los, und so ganz chancenlos sind wir auch nicht. Wenn wir einen richtig guten Tag erwischen, ist was drin“, kommentiert FC-Coach Friedel Henßen die am Mittwoch vorgenommene Auslosung. Die Partie wird am Dienstag, 23. April, Anstoß 19.30 Uhr, ausgetragen. Im zweiten Halbfinale trifft tags darauf Mittelrheinligist 1. FC Düren auf Regionalligist Alemannia Aachen.

Was Hürth jedoch auch in dieser Spielzeit wieder abgeht, ist Konstanz. Von daher hat die Truppe von Trainer Oliver Heitmann (seit 2013 im Amt) mit 23 Zählern bislang exakt auch nur halb so viele Punkte wie Beeck geholt, steht damit aktuell auf Platz sechs. „An einem guten Tag kann Hürth in der Liga aber jeden schlagen, gerade im offensiven Bereich ist das Team durch die Bank erstklassig besetzt“, sagt Henßen.

Dass umgekehrt die Defensive anfällig ist, unterstrich nachhaltig die Partie vergangenen Sonntag bei Schlusslicht Viktoria Arnoldsweiler. Da erzielte Patrick Friesdorf mit seinem sechsten Saisontor erst in der vierten Minute der Nachspielzeit das 3:3 und rettete Hürth so zumindest noch einen Punkt. Henßen: „Aber auch dort hat sich Hürth Unmengen von guten Torchancen herausgespielt.“

Nach Hürth reist Beeck heute mit einem klaren Ziel: „Nach den beiden Niederlagen in Vichttal und Friesdorf müssen wir nun auch auswärts den Bock wieder umstoßen“, fordert Henßen. Nach Möglichkeit sollten seine Schützlinge daher an die letzten 20 Minuten gegen Alfter anknüpfen, als der FC aus dem 1:0 noch ein 5:0 machte. „Mit einem Sieg wollen wir zudem den Vorsprung auf Bergisch Gladbach wieder auf acht Punkte ausbauen und den SV so für sein Sonntagspiel unter Druck setzen“, führt Beecks Coach weiter aus.

Personell sieht es aber weiterhin bescheiden aus. Neben den vier Langzeitverletzten fällt weiterhin Thomas Lambertz aus, ein großes Fragezeichen steht zudem hinter André Mandt. Henßen: „Eine MRT soll nun Aufschluss geben, ob bei ihm wirklich nichts kaputt ist.“ Dazu hat Riad Chakroun gegen Alfter seine fünfte Gelbe Karte gesehen, ist somit gesperrt. Wieder spielfähig ist wenigstens Abwehrrecke Nils Hühne, der gegen Alfter mit einer leichten Gehirnerschütterung früh vom Feld musste. Nicht in Bestbesetzung wird aber auch Hürth auflaufen können. Denn ausgerechnet Spielmacher Keshta dürfte ausfallen. „Er ist nach seiner Knieverletzung zwar wieder ins Training eingestiegen, doch für einen Einsatz von Beginn an dürfte es nicht reichen“, vermutet Hürths Vorsitzender Karl Zylajew. Der erwartet „ein Spiel auf Augenhöhe – so wie eigentlich immer gegen Beeck“.