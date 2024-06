Mittelrheinligist trifft künftig auf Beeck Union Schafhausen bejubelt den Klassenverbleib

„Es ist toll, dass wir ein weiteres Jahr in der höchsten Amateurliga spielen dürfen. Erneut werden wir für viele wieder der Absteiger Nummer eins sein“, sagt Küppers, der die Union 2014 in der Kreisliga übernommen hatte und zu drei Aufstiegen führte. Als größten Unterschied zur Landesliga hat er die Geschwindigkeit ausgemacht: „Das Tempo ist in der Mittelrheinliga deutlich höher. Es kommt daher ganz entscheidend darauf an, im hohen Tempo die bestmögliche Technik abzurufen.“ Küppers nennt ein konkretes Beispiel: „Die Passschärfe, das richtig temporierte Klatschenlassen, wenn der Ball den Fuß verlässt – das ist ganz entscheidend. Daher war das Kombinationsspiel in der abgelaufenen Saison auch ein Trainingsschwerpunkt.“