Fußball : 2:0 – doch Schnakenlarven setzen FC mächtig zu

72. Minute: Mit diesem Kracher aus 20 Metern sorgt Beecks Sechser Armand Drevina (Mitte) für die Entscheidung gegen Aufsteiger Fortuna Köln II - 2:0. Nun freuen sich alle im Beecker Lager mächtig auf das Topspiel am Mittwoch beim 1. FC Düren. Dann heißt es in Niederau: Zweiter gegen Erster. Foto: Michael Schnieders

Wegberg Mittelrheinliga: Beeck schlägt Aufsteiger Fortuna Köln II souverän. Der Platz im Waldstadion präsentiert sich in ungewohnt schlechtem Zustand.

Timo Westendorf wunderte sich: „Immer, wenn ich bislang im Waldstadion war, war der Platz in einem erstklassigen Zustand – diesmal war’s ganz anders“, merkte der Co-Trainer von Fortuna Köln II nach dem Spiel beim FC Wegberg-Beeck an. Westendorf vertrat Trainer Marco Zillken, der wegen eines Trauerfalls in der Familie kurzfristig nicht dabei war.

Beeck hatte den Aufsteiger in einem Spiel mit sehr wenigen Aufregern soeben sicher mit 2:0 geschlagen, fuhr so den siebten Liga-Dreier in Serie ein und verteidigte die Tabellenführung – auf in der Tat aber ungewohnt schwierigem Geläuf: Der Rasen war tief, weich und auch noch holprig. „Der hat schon ein paar Körner mehr als sonst gekostet, man ist immer ein wenig weggerutscht, hatte Standschwierigkeiten“, merkte Beecks Kapitän Maurice Passage an.

INFO Mittelrheinpokal: Am Dienstag wird gelost 2. Runde Auch wenn noch drei Erstrundenpartien ausstehen, die am Mittwoch und Donnerstag in dieser Woche gespielt werden: Am morgigen Dienstag wird ab 19 Uhr schon mal die zweite Runde des als Bitburgerpokal gespielten Verbandspokals ausgelost. Im Los sind auch zwei Teams aus dem Fußballkreis Heinsberg: zum einen Beeck, zum anderen Kreispokalsieger und Landesligist Union Schafhausen. Gespielt wird die Runde am Samstag, 23. November (Tag vor Totensonntag).

Frauen Ebenfalls ausgelost wird die 1. Runde des FVM-Pokals der Frauen. Auch hier sind zwei Heinsberger im Lostopf – zum einen Kreispokalsieger und Mittelrheinligist Sportfreunde Uevekoven, zum anderen Landesligist VfR Unterbruch.

Im Internet Die Auslosung kann live auf der Facebookseite des FVM verfolgt werden:

www.facebook.com/fvm.de

Grund für diesen mangelhaften Zustand: Schnakenlarven hatten in großem Stil die Graswurzeln gefressen. „Der Rasen ist daher gerade sehr kurzwurzelig“, erläuterte FC-Geschäftsführer Thomas Klingen. Platzwart Manni Schneider habe aber schon eine wirksame Gegenmaßnahme eingeleitet: der massenhafte Einsatz von Fadenwürmern, die den Larven den Garaus machen sollen. „Die Würmer sind in dem Fall also die Guten“, merkte Klingen schmunzelnd an.

Beeck begann mit derselben Startelf wie beim 2:0-Pokalstreich gegen Regionalligist Bonner SC – also wieder mit Thomas Lambertz als zweite Spitze. Das erneute Vertrauen von Trainer Michael Burlet dankte „Lumpi“ bereits in der 7. Minute: Mit einem noch stark abgefälschten Schuss von der Strafraumgrenze traf er zum 1:0. Vor 161 zahlenden Zuschauern drängte der FC danach nicht gerade mit Macht auf eine vorzeitige Entscheidung, hatte die Sache aber auch so fest im Griff – eine echte Torchance erspielte sich der Gast im gesamten Spiel nicht.

Sein Gegenüber Martin Velichkov konnte sich immerhin bei einem wuchtigen Schuss Shpend Hasanis auszeichnen (26.) – das war’s dann aber auch für lange Zeit an echter Gefahr. Zum Zungeschnalzen war dafür dann das zweite Tor: Armand Drevina nahm fast ansatzlos aus knapp 20 Metern Maß – der Ball rauschte ins lange Eck (72.). Womit die Messe endgültig gelesen war.

„Die Jungs haben das auf diesem tiefen Platz richtig gut runtergespielt, waren konzentriert und haben nichts zugelassen“, merkte Burlet zur Leistung in diesem „Zwischenspiel an“ – „zwischen“ deswegen, weil diese Partie zwischen den beiden Highlightpartien im Pokal gegen Bonn und kommenden Mittwoch in der Liga beim 1. FC Düren eingebettet war.

Und bei Westendorf hielt sich die Enttäuschung in Grenzen: „Wir konnten uns keine Torchance erspielen, haben beim Spitzenreiter daher verdient verloren. Der war auch einfach reifer als wir. Und mit dem zweiten Tor hat uns der Gegner dann auch schon geköpft.“ Und Beecks Norman Post, der sich richtig in die erste Elf reingespielt hat, meinte: „Auch wenn das kein Glanzsieg war: Wir waren einfach abgezockter.“