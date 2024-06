Personal-News beim Mittelrheinligisten Beeck verlängert mit Braun – Strauch erster neuer Keeper

Nachdem Leersmacher und Kleefisch wunschgemäß ihre Verträge in den vergangenen Wochen auch schon verlängert hatten, hat dies nun auch Braun getan. „Mit Timo haben wir es geschafft, mit einem unserer torgefährlichsten Mittelfeldspieler zu verlängern. Er gehörte in der abgelaufenen Saison zu unseren Leistungsträgern und geht in jedem Training und Spiel mit gutem Beispiel voran. Unsere Freude ist sehr groß, dass wir Timo als weiteren Führungsspieler überzeugen konnten“.