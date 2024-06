Achter Neuzugang Beeck holt Nachwuchsmann aus Königsdorf

Der FC Wegberg-Beeck meldet den achten externen Neuzugang: Aus der U19 des TuS Blau-Weiß Königsdorf kommt Timo Agaltsev. In der abgelaufenen Saison in der U19-Mittelrheinliga traf er in 24 Spielen 26 Mal und steuerte zudem acht Assists bei. Damit wurde er mit deutlichem Abstand Torschützenkönig der Liga.