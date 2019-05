Mittelrheinliga-Abstiegskampf : Beecker A-Jugend verpasst den Sieg

Wegberg Jugendfußball: FC-Trainer Lehnert ist mit Leistung beim 2:2 in Wenau zufrieden. Trotzdem wäre mehr möglich gewesen: Der eingewechselte Miguel Bügler hatte kurz vor dem Schluss den Siegtreffer auf dem Fuß.

Ein Sieg sprang zwar nicht heraus. Trotzdem sah André Lehnen, Trainer der A-Junioren vom FC Wegberg-Beeck in der Mittelrheinliga, beim 2:2 bei Jugendsport Wenau eine gute Leistung: „In großen Phasen der Partie war ich sehr zufrieden mit den Jungs. Schade ist nur, dass wir kurz vor Abpfiff noch die Riesenchance auf einen Sieg hatten.“ Nach toller Vorarbeit von Justin Butterweck erzielte Florian Storms das 1:0 für Beeck (34.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fingen sich die Kleeblätter aber einen Konter ein, was Lehnen nicht gefiel: „Ich bin dann in der Halbzeit auch mal ein wenig lauter geworden.“ Nach dem Seitenwechsel kam Wenau besser in die Partie, und der 2:1-Führungstreffer für die Gastgeber durch Onurcan Yazgili war in dieser Phase der Begegnung durchaus verdient (52.).