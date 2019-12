Fußball : Wegbergs Lukas Pomp sticht in der B-Liga heraus

Treffsicher: Lukas Pomp ist Torjäger beim SC Wegberg. Foto: Fupa

Fußball Der SC-Stürmer ist der treffsicherste Spieler der drei Staffeln. Ein Überblick über Hinrundengewinner und -verlierer.

Wie alle übrigen Ligen im Kreis Heinsberg sind auch die Kreisligen B mittlerweile in die Winterpause gegangen. Und bei drei Staffeln ist es logisch, dass in den vergangenen Monaten so manche Mannschaft oder einzelne Spieler für Aufsehen gesorgt haben. Die RP gibt einen Überblick, wer in der Hinrunde überrascht und wer enttäuscht hat sowie auf wen auch in den kommenden Monaten zu achten sein wird.

Letzteres gilt mit Sicherheit für Lukas Pomp. Der 24-jährige Rechtsfuß ist Stürmer beim B-Ligisten SC Wegberg – und ein ziemlich erfolgreicher. Denn dort hat er es nach der Hinrunde in der Staffel 1 auf stolze 22 Treffer gebracht (insgesamt traf der SCW 42-mal). Damit führt Pomp die Torschützenliste deutlich an, wohingegen der SC in der Tabelle lediglich den siebten Platz einnimmt. Im Kampf um den Aufstieg deutet sich indes ein Dreikampf zwischen Spitzenreiter Sportfreunde Uevekoven (34 Punkte), dem SC 09 Erkelenz (32) sowie dem Dritten, Dynamo Erkelenz (27) an.

Allerdings gilt – ähnlich wie in der Kreisliga A – dass die Tabelle aktuell nicht die ganze Wahrheit hergibt. Denn während Uevekoven alle 13 Hinrunden-Begegnungen regulär absolviert hat, fehlt dem SC 09 noch eine Partie, Dynamo darf sogar noch zwei Spiele nachholen. Diese Konstellation verspricht also noch reichlich Spannung für die Rückrunde, es kann noch zu einigen Veränderungen kommen. In der Liga spielen zudem viele Klubs, die eine Vergangenheit in höheren Regionen hatten, wie der SV Schwanenberg, SV Klinkum, SV Holzweiler und nicht zuletzt Viktoria Katzem. Sie alle dümpeln im Mittelfeld der Liga und dürften sich auf eine weitere Saison in der Kreisliga B einstellen. Davon ist der SV Immerath noch weit entfernt, hat der SV doch die Rote Laterne inne – mit gerade einmal drei Punkten.

Mit fünf Zählern Vorsprung auf den TuS Jahn Hilfarth führt der SV Waldfeucht/Bocket die Tabelle in der Staffel 2 an. Trainer Sebastian Peschel, der als Aktiver Landesliga-Erfahrung mit Germania Teveren mitbringt, weiß, dass noch nichts entschieden ist: „Die Situation ist eng, aber wenn man als Spitzenreiter in die Winterpause geht, will man natürlich auch genau dort bleiben.“ Es sei allerdings noch ein hartes Stück Arbeit, denn neben Hilfarth wollen auch der Drittplatzierte Concordia Haaren ebenso wie Grün-Weiß Karken oben noch ein gewichtiges ein Wörtchen mitreden. Hart ist die Saison bislang für Schlusslicht SV Ophoven gelaufen. Mit elf Niederlagen, null Punkten und satten 69 Gegentreffern schlittern die Wassenberger geradewegs in die C-Liga.