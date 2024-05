Ex-Gerderather Fußballer Lewis Holtby Ein Erkelenzer kickt künftig wieder erstklassig

Überschäumende Freude bei Lewis Holtby: Nach einem 1:1-Remis gegen Fortuna Düsseldorf stand am Samstag der Aufstieg der Störche fest, und die Bilder des ausgelassen feiernden Holtbys stets mit der Flasche eines norddeutschen Bierfabrikats in der Hand fluteten die Kanäle der sozialen Medien. „Ich glaube, wir sind der Angstgegner von Bayern München“, sagte Holtby mit Blick auf den DFB-Pokal-Coup 2021 seiner Kieler gegen die Bayern. „Hier war schon einmal ein Schneesturm-Spiel. Wenn Thomas Müller hier wieder herkommt, dann kriegt er Flashbacks. Und Harry Kane nehme ich in Manndeckung“, ulkte er rum, als er zu den versammelten Medienvertretern sprach.