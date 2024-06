Saisonbilanz SV Helpenstein Dieses Erbe hinterlässt André Lehnen

Der SV Helpenstein startet am 1. Juli mit dem ersten Training unter dem neuen Trainer Timo Rheindorf in seine dritte Landesliga-Saison. Vergangenen Freitag hatte das alte Trainer-Duo und Brüderpaar André und Mario Lehnen zu einer zünftigen Abschiedsfete nach Heinsberg-Kirchhoven eingeladen und gut 50 Ehemalige, also fast alle Akteure, die in den letzten fünf Jahren unter der Verantwortung der Brüder Lehnen trainiert und gespielt haben, kamen vorbei. Zeitgleich freute man sich über den erfolgreichen Einstieg der DFB-Elf in die Europameisterschaft mit dem 5:1 gegen Schottland.