Erfolgreicher Abschluss der Hinrunde Kantersieg für SV Helpenstein

So schon in der zweiten Minute, als Ibrahim Karpuz zu einem Solo ansetzte, mit dem linken Fuß auch abzog, aber leider zu hoch schoss. In der 18. Minute stand nach einer tollen Einzelleistung dann Aaron Allwicher Eilendorfs Keeper Finn Albrecht alleine gegenüber, scheiterte dann aber am gut reagierenden Schlussmann. In der 21. Minute stand Gästetorwart Albrecht dann erneut im Mittelpunkt, als er den alleine auf ihn zu stürmenden Julian Hahn etwa 20 Meter vor seinem Tor nur mit einem Foul aufhalten konnte. Als eindeutig letzter Mann seines Teams hätte die logische Strafe von Schiedsrichter Miho Katic Rot“für Albrecht sein müssen. Katic, der mit seinen Entscheidungen sonst meist richtig lag, zeigte Finn Albrecht aber nur die gelbe Karte.