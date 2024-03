Personalwechsel beim Landesligisten Andre Lehnen verlässt SV Helpenstein zum Saisonende

2019 war Andre Lehnen beim SV Helpenstein als Trainer eingestiegen, beerbte Marcel Leicher, der mit dem Team zum Abschied den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft hatte. Fünf Jahre später endet nun auch Lehnens Zeit beim SVH: Gemeinsam mit seinem Bruder und Co-Trainer Mario Lehnen hört er am Saisonende beim SVH auf. Nach dem Training am Dienstagabend teilte er das der Mannschaft mit.