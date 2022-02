Tabellenführer dreht Spiel : Ay-Yildizspor siegt im Topspiel gegen Millich

Fussball-Kreisliga Mit einem 2:1-Erfolg gegen Verfolger Roland Millich hat Ay-Yildizspor Hückelhoven seine Tabelelnführung in der A-Liga gefestigt. Einmal mehr traf Sahin Dagistan.

Es war das Topspiel des 19. Spieltags der Kreisliga am Mittwochabend zwischen Tabellenführer Ay-Yildizspor Hückelhoven und dem SV Roland Millich auf Platz drei. Am Ende gewann Hückelhoven die Partie knapp mit 2:1-Treffern und distanzierte mit nun 39 Punkten vorerst Verfolger Millich, der bei 35 Zählern liegt. Allerdings haben die Roländer ein Spiel weniger ausgetragen als Ay-Yildizspor.

Nach ruhigem Anfang entwickelte sich auf dem Hartplatz im Karl-Kamp-Stadion eine interessante Partie, wobei auf dem Platz kein technisch hochklassiges Spiel entstehen konnte. Es war der SV Roland Millich, der dabei den besseren Eindruck machte, zumindest in Halbzeit eins. Mit der Leistung im ersten Abschnitt war auch Nils Brandt, Trainer der Millicher, zufrieden: „In der ersten Halbzeit lief alles nach Plan. Wir haben es geschafft, den Ball weit vom eigenen Tor fernzuhalten und dabei trotzdem vorne Druck zu machen.“ Kurz nachdem Jan Schaper die Millicher Führung noch knapp verpasst hatte, stand Sanny Jost nach einem Eckball goldrichtig und traf per Kopfball zur 1:0-Führung für Roland Millich (29.).

Nach dem Seitenwechsel wollte Millich eigentlich da anknüpfen, wo man nach 45 Minuten aufgehört hatte: „Ich habe in der Pause gesagt, dass wir so spielen wollen, als stünde es noch 0:0“, sagte Nils Brandt. Doch Ay-Yildizspor wurde nun richtig wach. Und das wurde recht schnell belohnt: Bei einem Angriff der Hückelhovener ließ die Millicher Hintermannschaft Sahin Dagistan aus den Augen, der dann am langen Pfosten wartend zum 1:1 einschob. Es war bereits sein 24. Saisontreffer. Von nun an hatten die Gastgeber das Spiel im Griff, der Druck auf das Tor der Roländer wurde enorm. Schließlich erzielte Spielertrainer Orhan Özkaya in der 61. Minute das 2:1 mit einer Art Bogenlampe. In der Folgezeit ließ Ay-Yildzspor nichts mehr anbrennen und hätte auch noch das dritte Tor machen können.