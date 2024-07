Favoriten setzen sich durch So lief die erste Kreispokal-Runde

Im Duell der beiden A-Ligisten FC Randerath/Porselen und SV Niersquelle Kuckum, setzten sich die Kuckumer knapp mit 4:3 durch. Per Strafstoß (nach Foul an Jan Ockun) hatte Simon Schopen die Niers-Kicker in Führung gebracht (29.), während Jan Ockun selber auf 2:0 erhöhte (35.). Als Luca Faenger in der 37. Minute einen sehenswerten Schlenzer in den Winkel das 3:0 erzielt hatte, schien die Partie eigentlich gelaufen. Doch Ra/Po blieb im Spiel, und kam nach dem 1:4 von Jonas Kuchem, noch zu zwei eigenen Treffern, doch es blieb beim 3:4.