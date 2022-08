SV Helpenstein scheitert im Achtelfinale an Schafhausen : Der Titelverteidiger ist noch eine Nummer zu groß

Mit diesem kräftigen Schuss aus zehn Metern macht Julian Fratz (l.) von Union Schafhausen den Deckel im Kreispokal-Achtelfinale gegen SV Helpenstein drauf und erhöht auf 3:0. Foto: Nipko

Fussball-Kreispokal Landesliga-Aufsteiger SV Helpenstein unterliegt im Kreispokal-Achtelfinale gegen Ligakonkurrent Union Schafhausen mit 5:0. Der FC Wegberg-Beeck muss in Kuckum einen Rückstand drehen und Germania Kückhoven sorgt im Duell mit Germania Teveren für die größte Überraschung.

Von Michael Moser

Union Schafhausen ist durch ein souveränes 5:0 über den SV Helpenstein in das Viertelfinale des Kreispokales eingezogen. Helpensteins Trainer André Lehnen hatte die Niederlage im Großen und Ganzen nach der Partie schnell verarbeitet: „Ich hoffe, wir können einiges mitnehmen für die Partie gegen Union in der Meisterschaft.“ Dort treffen die beiden Pokalkontrahenten nach dem Aufstieg der Helpensteiner in die Landesliga ja ebenfalls aufeinander.

In den ersten 30 Spielminuten neutralisierten sich die Teams und es kam zu wenig gefährlichen Szenen. Eine diskussionswürdige Entscheidung führte dann zur Schafhausener Führung: Schiedsrichter Lukas Koch hatte ein Foulspiel von Kristian Wurzer im Strafraum gesehen und entschied auf Strafstoß für die Gastgeber. Die Chance ließ sich Phillip Grüttner nicht entgehen und machte das 1:0 für Union (31.). Von nun an nahm Schaufhausen das Heft deutlich in die Hand, was auch Helpensteins Sportlicher Leiter Nino Musebrink so sah: „Von da an hatte Schafhausen deutlich mehr Ballbesitz und war uns überlegen.“ Bis zur Pause machte die Mannschaft von Trainer Jochen Küppers dann ernst und stellte auf 3:0. Wiederum Grüttner (35.), sowie Julian Fratz (39.) trafen für den Titelverteidiger. Zu diesem Zeitpunkt wusste auch André Lehnen, dass es eine komplizierte Aufgabe für sein Team werden würde. „Wenn du hier ‚Im Kuhlert‘ mit drei Toren hinten liegst, wird es verdammt schwer“, meinte der Coach.

Info Der weitere Verlauf im Kreispokal Heinsberg Achtelfinale SV Roland Millich - SF Uevekoven 4:0,FC Union Schafhausen - SV Helpenstei 5:0, Sparta Gerderath - Würm-Lindern 0:5, SV Scherpenseel-Grotenrath - SV Viktoria RW Waldenrath/Straeten 1:0, TuS Germania Kückhoven - FC Germania Teveren 3:2, SV Niersquelle Kuckum - FC Wegberg-Beeck 1:4, 1. FC Wassenberg-Orsbeck - TuS Jahn Hilfarth 5:6 n.E., VfR Übach-Palenberg - TuS Rheinland Dremmen 1:6 Viertelfinale (Dienstag, 09.08) TuS Germania Kückhoven - TuS Rheinland Dremmen, SV Scherpenseel-Grotenrath - FC Union Schafhausen, TuS Jahn Hilfarth - FC Wegberg-Beeck, SV Roland Millich - SG Union Würm-Lindern (alle 18.30 Uhr) Halbfinale (Di. & Mi, 16./17.08) Hilfarth/Beeck - Kückhoven/Dremmen, Millich/Würm-Lindern - Scherpenseel/Schafhausen Kleines Finale (Samstag, 01.10) Finale (Montag, 03.10)

Als unmittelbar nach Wiederanpfiff Julian Fratz mit seinem zweiten Treffer das 4:0 erzielte, war der Drops endgültig gelutscht. Michael Peschel schloss einen schönen Angriff sogar noch mit 5:0 ab (71.). Der Sieg der Gastgeber ging unter dem Strich in Ordnung, fiel jedoch ein wenig zu hoch aus, sagte auch André Lehnen: „In der zweiten Halbzeit haben wir es etwas besser gemacht. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Schafhausen seit Jahren ein starker Landesligist ist.“

Ein echtes Ausrufezeichen im Pokal-Achtelfinale hat indes A-Ligist Germania Kückhoven gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Dirk Valley bezwang nach einer taktischen Meisterleistung Landesligist Germania Teveren mit 3:2. Kückhoven erwischte einen Traumstart und bereits nach fünf Minuten vollendete Daniel Fabian einen Konter zum 1:0. Als Kevin Werker ausglich (13.), und Yannik Schlömer das 2:1 für Teveren erzielte (43.), schien die Partie den erwarteten Verlauf zu nehmen. Doch Yannick-Noel Pistor egalisierte noch vor der Pause mit einem sehenswerten Treffer aus rund 16 Metern (44.). Nach dem Seitenwechsel dominierte Teveren zwar optisch, doch die Gastgeber standen in der Defensive relativ sicher und warteten auf Kontermöglichkeiten. Nach einem Rückpass zum Torhüter erhielt Kückhoven drei Minuten vor Schluss einen indirekten Freistoß aus acht Metern zugesprochen. Wie an einem Strich gezogen donnerte Leon Frings die Kugel zum 3:2-Endstand ins Netz. Im A-Liga Duell zwischen dem SV Roland Millich und Aufsteiger Sportfreunde Uevekoven stand am Ende ein klarer 4:0-Sieg für Millich. Marc Röhlen markierte das 1:0 (4.), mit Justin Fischer erhöhte ein weiterer Neuzugang zum 2:0 (31.). In Halbzeit zwei hatte dann Danny Richter noch seine Auftritte. Sowohl in der 68., als auch in 76. Minute traf der Torjäger. Mit dem klaren Pokalerfolg haben die Millicher ihrem Trainer Nils Brandt ein nachträgliches Geschenk zum 40. Geburtstag gemacht, den dieser kürzlich feierte.