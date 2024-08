Beeck trifft im Kreispokal auf Helpenstein Heißes Pokalderby in Wildenrath

Ganz so gentlemanlike dürfte es auf dem Platz aber nicht zugehen. Immerhin geht es um den Einzug ins Halbfinale – und damit um die Qualifikation für den Mittelrheinpokal. Einer der beiden Teams wird den also nicht erreichen. „Wir fahren mit dem gebotenen Respekt nach Wildenrath“, betont FC-Coach Stephan Houben – und schiebt nach: „Eine gewisse Brisanz ist natürlich auch deswegen im Spiel, weil viele Helpensteiner Akteure eine Beecker Vergangenheit haben.“ Das trifft zum Beispiel auch auf den Trainer zu: Timo Rheindorf, der im Juli den nach fünf Jahren aus eigenen Stücken ausgeschiedenen André Lehnen beerbt hat, war in Beeck U17-Coach – und in der abgelaufenen Saison für einige Zeit Co-Trainer des Regionalliga-Teams.