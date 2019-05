Schulsport : Doppelerfolg für Jakob-Muth-Schule

Kreis Heinsberg Schulsport: Fußball-Kreismeisterschaft der Förderschulen in Oberbruch.

Die Schüler der Oberbrucher Jakob-Muth-Schule hatten doppelten Grund zur Freude. Bei der 33. Auflage der Fußball-Kreismeisterschaft für Förderschulen, siegten die Oberbrucher Schüler nicht nur in der Altersklasse Oberstufe, auch in der Mittelstufe waren die Schüler erfolgreich und holten Platz eins.

Im Turnier der Oberstufe waren neben der Jakob-Muth-Schule auch die Peter-Jordan-Schule aus Hückelhoven und die Janusz-Korczak-Schule (Förderschule des Kreises Heinsberg) mit zwei Teams am Start. Die Mannschaften der Jakob-Muth-Schule und Janusz-Korczak-Schule 1 lieferten sich in der Gruppenphase ein spannendes Rennen, das die Jakob-Muth-Schüler im Finale letztlich mit 4:2 für sich entschieden hatten. In der Altersklasse der Mittelstufe mit Mannschaften der Jakob-Muth-Schule, Rurtal-Schule (zwei Teams) und Peter-Jordan-Schule waren die Jakob-Muth-Schüler offenbar das Maß aller Dinge, denn kein Gegner hatte die Chance, gegen die starken Oberbrucher zu punkten. Lediglich die Peter-Jordan-Schule versuchte zumindest im Finale, die Gastgeber zu stoppen. Das Siebenmeterschießen musste also die Entscheidung über den Turniersieg liefern. Mit 2:1 setzten sich die Oberbrucher ganz knapp durch. Insgesamt hatten die Schiedsrichter Hans Radünz und Johannes Krings nur wenig Arbeit. Unterm Strich war die von Petra Hanßen, Schulsportbeauftragte des Kreises Heinsberg, begleitete und von Michael Kranz geleitete Kreismeisterschaft erfolgreich.