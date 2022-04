Kreisligist schlägt Niersquelle Kuckum : Sparta Gerderath gewinnt ein klassisches 0:0-Spiel

Fussball-Kreisliga Im Abstiegsduell gegen den SV Niersquelle Kuckum deutet lange alles auf eine torlose Punkteteilung hin, dann erzielt Gerderaths Patrick Knorn kurz vor Schluss den wichtigen Siegtreffer für Sparta.

Die aktuelle Unsicherheit war beiden Mannschaften von Beginn an auf dem Gerderather Ascheplatz anzumerken. Das überraschte freilich nicht, wartet Gerderath doch bereits seit neun Spieltagen auf einen Sieg, während beim Gast von der Niers die Formkurve seit Wochen ebenfalls nach unten zeigt. Wie daher folgerichtig, gab die Partie im ersten Abschnitt keine wirklichen Höhepunkte her. Gerderath kam zwar zu einigen Standards mehr als der Gegner, Zählbares sprang bei den Bemühungen aber nicht heraus. Die Heimelf kam anschließend aufgeweckter auf den Platz zurück, und drängte die Kuckumer mehr zurück. Aber auch das blieb weitgehend harmlos, wie auch Sparta-Trainer Oliver Müller nach der Partie sagte: „Nach der Pause hatten wir die Begegnung optisch zwar im Griff gehabt, aber wirklich klare Chancen hatten wir auch da nicht. Das war heute eben Abstiegskampf pur.“

Es war nun ein endgültiges 0:0-Spiel an der Spartastraße. So dachte man allerseits, bis zur 83. Spielminute. Engin Sentürk hatte sich über die linke Seite durchgesetzt, und spielte den Ball mustergültig in den Rücken der Abwehr. Patrick Knorn war zur Stelle und hämmerte das Spielgerät zum 1:0 ins Tor. Es blieb dabei, und beide Trainer machten sich nach der Begegnung natürlich so ihre Gedanken, wobei Oliver Müller als Sieger eine gewisse Last von den Schultern gefallen war: „Wir wussten, dass wir heute puren Abstiegskampf erleben werden. Der Platz hat das Seinige dazu getan. Für uns zählt nur der Sieg, egal wie. Außerdem denke ich, dass wir glücklich, aber nicht ganz unverdient gewonnen haben.“