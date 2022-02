Kreisligsist seit November ohne Ligapartie : Der SC 09 Erkelenz sehnt sich nach einem Pflichtspiel

Nach zwei Spielausfällen in Folge möchte der SC Erkelenz endlich wieder in der Kreisliga aktiv werden. Sonntag wartet das Duell gegen Kückhoven. Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga Die letzte Partie in der Liga bestritten die Erkelenzer im November, seitdem folgten mehrere Spielausfälle. Am Sonntag geht es für den Kreisligisten zu TuS Germania Kückhoven. An dieses Spiel haben die SC 09 aus der Hinrunde keine guten Erinnerungen.

Von Michael Moser

Nachdem die angesetzte Nachholpartie zwischen dem FC Wanderlust Süsterseel und dem SC 09 Erkelenz am vergangenen Wochenende den Wetterbedingungen zum Opfer gefallen war, geht es am Sonntag ab 14.30 Uhr beim TuS Germania Kückhoven zum ersten Rückrundenspiel für Erkelenz. Schon zum Ende der Hinrunde war das Duell gegen Süsterseel ausgefallen, das letzte Pflichtspiel bestritt der SC 09 daher im November. Kückhoven hingegen gewann sein Nachholspiel am Sonntag gegen Sparta Gerderath mit 2:1 und konnte sich im Abstiegskampf ein wenig Luft verschaffen.

SC 09-Coach Christian Grün ist zufrieden mit dem Verlauf der Vorbereitung, hat aber auch klare Vorstellungen, wie sein Team in die Rückrunde starten soll: „Wir wollen auf keinen Fall den Fehler begehen, wie zu Beginn der Saison, als wir zu viele Punkte haben liegen lassen, weil wir unsere Chancen nicht gut verwertet haben. Es wird sicherlich ein knapper Kampf um den Aufstieg, und da muss man von Beginn an hellwach sein.“ Im Stadtderby bei der Germania gehen die Blau-Weißen als Favorit in die Begegnung, und könnten bei einem Erfolg schon mal ein Zeichen in Richtung Roland Millich und Ay-Yildizspor Hückelhoven setzen, den wohl ärgsten Rivalen im Spitzenkampf.

In wenig guter Erinnerung ist den Erkelenzern das Hinspiel gegen Kückhoven, das genau die Schwächen in der Frühphase der Spielzeit offenbarte. Am Ende hieß es 1:1, ein für den SC 09 nicht befriedigendes Resultat. Einen Trumpf hat die Truppe von Christian Grün zumindest im Ärmel. Sollte das Nachholspiel in Süsterseel (noch nicht terminiert) gewonnen werden, wäre man an Millich und Ay-Yildizspor vorbeigezogen.

Ganz anders ist die Situation bei Germania Kückhoven. Durch den wichtigen Sieg gegen Gerderath, hat die Elf von Trainer Dirk Valley nunmehr 20 Punkte auf dem Konto. Der Sieg war nicht mehr, als ein Schritt in die richtige Richtung, der jetzt bestätigt werden könnte. Und bei aller Schwere der Aufgabe weiß Dirk Valley, was er bereits nach der Partie gegen Gerderath gesagt hatte: „Es geht für uns im Moment nicht um einen Schönheitspreis. Es zählen allein die Punkte, die wir holen.“ Ein Blick auf die Tabelle zeigt, wie Recht Valley hat. Abgesehen von Germania Teveren II (zurückgezogen), der SVG Birgden/Langbroich/Schierwaldenrath und dem SV Waldfeucht/Bocket, die schon einen Rückstand von fünf beziehungsweise acht Punkten auf Platz 15 haben, befinden sich sieben bis acht Mannschaften im kritischen Tabellenbereich. Da zählt jeder Punkt, besonders dann, wenn man überraschend was holt. Immerhin können die Kückhovener von sich behaupten, zuletzt drei Meisterschaftsspiele in Folge ohne Niederlage absolviert zu haben, was vielleicht ein kleiner Schub für die Gastgeber sein könnte. Während der Partie könnte es im Übrigen zu einem schnellen Wiedersehen für Lorenz Hilbig mit seinen alten Teamkollegen kommen. Hilbig lief in der Hinrunde siebenmal für den SC 09 Erkelenz auf und wechselte nun in der Winterpause zur Germania. Vielleicht gibt das ja auch Lorenz Hilbig einen zusätzlichen Kick.