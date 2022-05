Kreisligist steigt nach 5:1 auf : SC 09 Erkelenz gelingt das Meisterstück in Millich

Fussball-Kreisliga Die Erkelenzer haben es vollbracht und feiern mit einem 5:1-Sieg gegen den SV Roland Millich drei Spieltage vor Schluss die Meisterschaft in der Kreisliga A. Nach zwölf Jahren kehrt das Team von Coach Christian Grün in die Bezirksliga zurück.

Es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Nun ist es nach dem 31. Spieltag amtlich, dass der SC 09 Erkelenz als Meister der A-Liga Heinsberg in die Bezirksliga aufsteigen wird. Beim SV Roland Millich legte die Mannschaft von Trainer Christian Grün mit einem 5:1-Sieg ihr Meisterstück ab. Im Hinspiel konnte Millich den Erka-Städtern beim 2:1 noch die bislang einzige Saisonniederlage zufügen, doch jetzt sagte Roland-Trainer Nils Brandt: „Als erstes möchte ich dem SC 09 Erkelenz und meinem Trainerkollegen Christian Grün herzlich zur Meisterschaft gratulieren. Erkelenz war über die komplette Spielzeit gesehen die beste Mannschaft, und hat im Gegensatz zu den anderen Spitzenteams so gut wie keine Schwäche gezeigt. Wir haben heute versucht, es sportlich zu verhindern, aber ich erkenne ohne Probleme die Überlegenheit des Gegners an. Hier geht die Welt nicht unter, und wir werden in der kommenden Saison wieder kräftig angreifen.“