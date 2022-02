Torjäger der Region : Ein Kreisliga-Stürmer mit Regionalliga-Erfahrung

Sahin Dagistan (r.) erzielt seine Treffer in bester Stürmermanier. Foto: Nipko

Serie Fussball-Kreisliga Sahin Dagistan lief schon in der Regionalliga und der türkischen 1. Liga auf. Mittlerweile knipst er in der Kreisliga A für Ay-Yildizspor Hückelhoven. Mit seinen Toren sorgt er nicht nur für den Höhenflug des Kreisligisten, er taucht sogar in einer deutschlandweiten Rangliste auf.

Weiterleiten Drucken Von Michael Moser

Dass Ay-Yildizspor Hückelhoven in der Kreisliga A Heinsberg ganz oben mitmischt, ist nicht wirklich eine Überraschung. Und auch, dass deren Mittelstürmer Sahin Dagistan mit aktuell 22 Treffern die Torschützenliste der Liga anführt, löst nicht gerade Erstaunen in Fachkreisen aus. Der 33-jährige Dagistan, der seit 2018 für den Hückelhovener Verein aufläuft, hat bereits eine beachtliche Karriere hinter sich, mit einigen interessanten Stationen.

Sahin Dagistan von Ay-Yildizspor Foto: Fupa/Dagistan

Die ersten fußballerischen Gehversuche machte „Dagi“, wie er von Wegbegleitern gerne genannt wird, in der Jugend von Borussia Hückelhoven. Mit acht Jahren wechselte der gebürtige Heinsberger dann bereits zum 1. FC Köln, von wo aus er aber nach zwei Jahren wieder in den Kreis Heinsberg zurückkehrte, nämlich zum Oberbrucher BC. Nach einer weiteren Stippvisite bei seinem Stammverein Borussia Hückelhoven ging Dagistan 2002 zur U17 des niederländischen Profivereins Fortuna Sittard. Dort verblieb der Angreifer vier Jahre, erhielt aber nach dem Juniorenbereich keinen Profivertrag in Sittard, woraufhin es ihn in die Türkei verschlug, wo er beim Erstligisten Konyaspor anheuerte. Nach etwas mehr als einer Saison, vornehmlich in der zweiten Mannschaft, kehrte Dagistan wieder nach Deutschland zurück. Zu diesem Zeitpunkt hätte auch die Möglichkeit bestanden, in der Türkei bei einem andern Club zu spielen, oder sogar in die Slowakei nach Moravce zu gehen, doch den Stürmer zog es zurück in die Heimat.

Nach den Stationen SC Kellersberg, SC Yurdumspor Aachen und Rheinland Dremmen landete Dagistan im Sommer 2011 schließlich beim FC Wegberg-Beeck. Dort machte er anschließend in drei Jahren regelmäßig seine Tore, und wurde 2014 Toptorjäger der Oberliga Mittelrhein mit 23 Treffern. Anschließend erfüllte sich der 33-Jährige einen Traum und wechselte zu Alemannia Aachen, wo er 19 Regionalliga-Spiele für die Schwarz-Gelben bestritt, und dabei vier Mal ins Netz traf. Nach einem Jahr kam es dann zur Rückkehr zum FC Wegberg-Beeck, mit dem „Dagi“ nun in der Oberliga und auch in der Regionalliga unterwegs war. Ein Höhepunkt in seiner Spielerkarriere war dabei sicherlich die Meisterschaft in der Oberliga Mittelrhein 2017, als dem Verein nach einer Saison der Wiederaufstieg in die Regionalliga gelang.

Für viele Außenstehende kam dann der Wechsel zum damaligen B-Ligisten Ay-Yildizspor Hückelhoven sicher etwas überraschend. In Hückelhoven wurde Dagistan schnell zum Mann, der Spiele entscheiden konnte, und er hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg von Ay-Yildizspor in die Kreisliga A. Hier hat sich die Mannschaft mittlerweile zum Spitzenteam entwickelt, und spricht in dieser Spielzeit ein gehöriges Wörtchen in Sachen Aufstieg mit.

Dagistan legte zu Beginn der aktuellen Kreisliga-Saison direkt los und hatte nach drei Spieltagen bereits fünf Treffer auf seinem Konto. Unvergesslich bleibt dem Stürmer mit Sicherheit die Partie gegen den SV Waldfeucht/Bocket, in der Dagistan beim 6:1-Erfolg gleich fünf Tore beisteuerte. Und so machte er im Laufe der Hinrunde regelmäßig seine Treffer und will nun versuchen, in der Rückrunde seine Bilanz noch deutlich zu verbessern. Fakt ist, dass Sahin Dagistan – sollte er von größeren Verletzungen verschont bleiben – im Aufstiegskampf ein ganz wichtiger Mosaikstein für seine Mannschaft werden kann. Wie wichtig der Offensivmann für das Team ist, formulierte Ay-Yildiz-Vorsitzender Sinan Igdemir kürzlich mit den Worten: „Sahin ist auf der einen Seite natürlich unser Torjäger Nummer eins. Doch er ist auch mannschaftsdienlich, bereitet also Treffer vor. Und wichtig ist auch, dass allein seine Anwesenheit auf dem Platz, die Aufmerksamkeit der gegnerischen Spieler enorm auf sich zieht.“