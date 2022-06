Kreisligist gewinnt gegen Waldfeucht-Bocket : Germania Kückhoven feiert den vorzeitigen Klassenerhalt

Noah Frings (l.) trifft für Germania Kückhoven zum 2:0 gegen Waldfeucht-Bocket. Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga Mit einem 2:0-Sieg über SV Waldfeucht-Bocket haben sich die Kückhovener aus dem Abstiegskampf der Kreisliga A verabschiedet. Wie groß der Druck war, der von der Germania abgefallen ist, konnte man an den Feierlichkeiten nach dem Schlusspfiff sehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Moser

Die Hoffnungen, aber vielmehr auch die Erwartungen von Dirk Valley – Trainer des TuS Germania Kückhoven – sind am Pfingstmontag in Erfüllung gegangen. Im vorletzten Spiel der Saison in der A-Liga Heinsberg, machte seine Mannschaft durch einen hochverdienten 2:0-Erfolg gegen den bereits abgestiegenen SV Waldfeucht/Bocket den Klassenerhalt auf eigenem Platz klar.

Dementsprechend gut war die Stimmung des Trainers nach der Begegnung: „Ich bin total erleichtert, dass wir unser Ziel, die Klasse zu halten, einen Spieltag vor Saisonende erreicht haben. Es lag und liegt ja teilweise noch in dieser Spielzeit extrem viel Druck auf den Teams, die gegen den Abstieg kämpfen, bei sieben Absteigern. Das fällt jetzt natürlich alles von einem ab.“

Gegen die „Vöchter“ zeigte die Germania vom Anpfiff weg, wer in den 90 Minuten das Sagen auf dem Feld haben wird. Nach einigen frühen Möglichkeiten, die aber unglücklich liegengelassen wurden, war es schließlich Yannick-Noel Pistor, der in der 21. Spielminute das hochverdiente 1:0-Führungstor erzielte. Bis zu diesem Zeitpunkt hätte Kückhoven bereits deutlich höher führen können, ja müssen: „Bis wir endlich das 1:0 machen, treffen wir schon den Pfosten und die Latte“, meinte auch Dirk Valley.

Nach der Führung knickte das Spiel der Gastgeber dann aber überraschenderweise etwas ein. So kamen die Gäste, für die es ja bekanntlich sportlich um nichts mehr ging, besser in die Partie. Allerdings gelang es den Waldfeuchtern dabei nicht, eine ernsthafte Torchance zu erspielen. Dennoch war man auf Kückhovener Seite froh, die knappe Führung zunächst mal in die Kabine zu retten.

Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Friedhelm Schreckenberg knüpften die Platzherren aber wieder an die starke Anfangsphase der Begegnung an. Folgerichtig war es Noah Frings, der eine schöne Kombination mit seinem Treffer zum vorentscheidenden 2:0 abschloss (53.). Durch dieses Tor verbesserte Frings sein persönliches Torjägerkonto auf immerhin 14 Treffer in dieser Spielzeit. Nach dem 2:0 ließ Kückhoven nichts mehr anbrennen, obwohl sich der Absteiger durchaus sehr engagiert präsentierte, wie auch Dirk Valley anerkennend sagte: „Der Gegner hat wirklich alles reingehauen. Die waren nicht unfair, aber richtig heiß bei der Sache. Schon bemerkenswert.“