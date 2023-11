Dremmen gewinnt 5:4 Torspektakel mit knappem Ausgang

Der TuS Rheinland Dremmen bleibt auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen. Das Heimspiel des 15. Spieltags der Kreisliga A gewannen die Heinsberger nach einem wahren Spektakel mit 5:4 gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven. Während die Dremmener Anschluss an das Mittelfeld halten, war die Niederlage für Ay-Yildizspor bitter, verliert man doch die beiden Führenden in der Tabelle, Millich, und Hilfarth ein wenig aus den Augen.