Kuriosum in der Kreisliga C SG Keyenberg feiert ersten Sieg nach 20 Niederlagen

Dass Keyenberg dies nicht getan habe, habe dem Verein in der Liga viel Anerkennung eingebracht, sagt Kontalis. „Viele Gegner haben ihren Respekt ausgedrückt, dass wir das ganze Jahr weitergemacht haben, obwohl wir die Hucke immer voll bekommen haben.“ Der Teamgeist und die Freude am Spiel habe darunter aber eben nicht gelitten: „Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der Fljorim das im Einzelnen hingekriegt hat, aber der hat im Laufe der Saison immer wieder neue Spieler für uns gewinnen können“, so Kontalis. In der D-Liga sind die reinen Hobbyfußballer künftig sicherlich besser aufgehoben. „Mal schauen, wie wir uns nach diesem Lehrjahr da schlagen werden“, meint Kontalis.