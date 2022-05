Meisterschaften in der Kreisliga B entschieden : SF Uevekoven und SV Schwanenberg feiern A-Liga-Aufstieg

Info

Aufstiegsregelung Viele Vereine hatten es bis vor kurzem wohl gar nicht auf dem Schirm. Fakt ist aber, dass der quotientenbeste Vizemeister der drei B-Liga-Staffeln ebenfalls noch das Ticket fürs Kreisoberhaus lösen wird.



Hintergrund Das hat maßgeblich mit der bereits in dieser Saison nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmenden Reserve des FC Wegberg-Beeck in der Bezirksliga zu tun. Denn wie dessen Vorsitzender Marcus Johnen bereits vor zwei Wochen unmissverständlich erklärt hat, wird der FC keine Reserve mehr melden – und hat dies nun auch umgesetzt. „Am Montag haben wir unsere Zweite Mannschaft auch formell abgemeldet“, erklärte Johnen auf Nachfrage dieser Redaktion. Dadurch wird nun ein Platz in der A-Liga frei, steigen so doch mit dem TuS Dremmen (der hat nur noch eine theoretische Chance auf den Ligaverblieb) und RW Waldenrath/Straeten „nur“ zwei Heinsberger Teams aus der Bezirksliga ab.



Vermehrter Aufstieg Davon profitieren nicht etwa die Vereine in der aktuellen A-Liga – da bleibt es bei sieben Absteigern. Den so frei gewordenen 16. Platz in der A-Liga 22/23 nimmt stattdessen ein weiterer B-Ligist ein – eben der quotientenbeste Vizemeister. „Statt reduziertem Abstieg gibt es so nun vermehrten Aufstieg“, erläutert Noch-Spielausschuss-Vorsitzender Josef Küppers, der das Amt nach der Saison an Stefan Cüster abgibt.



Aktueller Stand Mit einiger Wahrscheinlichkeit dürfte der SC Wegberg so das letzte A-Liga-Ticket lösen. Denn mit einem Quotienten von 2,30 liegt der SCW aus der Staffel 1 aktuell sehr deutlich vor den weiteren Zweitplatzierten SV Adler Effeld/Viktoria Kleingladbach (die Viktoria hat noch ein Spiel mehr auszutragen – 2,05/2,10) und dem SV Brachelen (2,11).