Endspiele in der B-Liga Rurich und Brachelen steigen in Kreisliga A auf

Auch in den drei B-Ligen des Fußballkreises Heinsberg sind die Aufstiegsentscheidungen gefallen. Germania Rurich hat durch ein 9:0 am Pfingstmontag gegen SC Erkelenz II die Meisterschaft in der Kreisliga B, Staffel eins, klargemacht und steigt mit 55 Punkten nach 22 Spielen in die A-Liga auf.