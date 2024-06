Einschätzung zur Reform der B-Ligen im Kreis Es war ein langer und steiniger Weg zur Vernunft

In eigentlich allen Mannschaftssportarten, die in einem Ligasystem organisiert sind, wird die sogenannte Ligapyramide praktiziert: oben eine Spitze mit nur einer Liga, nach unten – und damit in den tieferen Klassen – immer breiter werdend mehrere Staffeln auf einer Leistungsebene – so, wie eine Pyramide eben auch aussieht. Und egal in welcher Sportart: Dieses System hat sich auch bewährt. Ein klassisches Beispiel ist dabei die Spielklassen-Struktur des Fußball-Verbands Mittelrhein (FVM): eine Mittelrheinliga als höchste Verbandsklasse, dann zwei Landesligen, dann vier Bezirksligen und darunter neun A-Ligen – eine perfekte Pyramide also, die nach unten immer breiter wird.