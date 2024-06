Fußballkreis reduziert Kreisliga-Unterhaus Jetzt kommt die Reform der B-Ligen: Aus drei werden zwei

Womit mit reichlich Verspätung das vollzogen wird, was mit Ausnahme des Fußballkreises Düren bereits in allen sieben weiteren Kreisen des Fußball-Verbands Mittelrhein schon lange Usus ist: nur zwei B-Liga-Staffeln. Was dem Pyramiden-Spielsystem eben auch weitaus gerechter wird: eine Spitze, die nach unten immer breiter wird. Dazu teilte Cüster zwei wichtige Termine mit: Die öffentliche Auslosung des ersten Kreispokals der Saison 2024/2025 (da gibt es ja zwei) findet am Donnerstag, 11. Juli, ab 19.30 Uhr im Vereinsheim des VfR Unterbruch statt – und die Arbeitstagung vor der Saison am Montag, 19. August, ab 19 Uhr im Saal Sodekamp-Dohmen in Hilfarth.