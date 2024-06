Saisonfazit SG Union Würm-Lindern Nach schwacher Rückrunde war der Abstieg kaum zu vermeiden

Hin- und Rückrunde hielten sich in etwa die Waage. Schaffte Würm-Lindern in der ersten Halbserie noch 15 Punkte, reichte es in der Rückrunde nur noch zu 13 Punkten. Während man in der Hinrunde noch Highlights wie den 4:2-Sieg gegen den Tabellendritten Alemannia Mariadorf feierte, gab es in der Rückrunde bittere Punktverluste wie gegen Uevekoven (1:2), das 1:1 gegen Roetgen und das 2:2 in Oidtweiler. In allen drei Partien hat man einen möglichen Dreier liegen gelassen, quasi verschenkt. Blamabel war der Auftritt am vorletzten Spieltag beim VfR Würselen, als man sang- und klanglos 0:6 unterging. „Da war auch für mich klar: der Abstieg ist nicht mehr zu vermeiden“, so der alte und neue Trainer Sean King.