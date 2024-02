Winterpause im Fußballkreis vorbei Die Kreisliga A wird wieder angepfiffen

Um 15 Uhr wird das Spiel zwischen Tabellenführer Germania Hilfarth und Union Schafhausen II angepfiffen. In Hilfarth strebt man als Aufsteiger den Durchmarsch von der Kreisliga B in die Bezirksliga an, und da ist ein Heimsieg gegen die zweite Mannschaft des Mittelrhein-Ligisten Pflicht. Schafhausen befindet sich zwar nur im Mittelfeld der Liga, ist aber nie zu unterschätzen, wie man auch in Hilfarth weiß.