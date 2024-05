Saisonendspurt in Kreisliga A Vorentscheidung um Tabellenspitze

So geht der Endspurt um den Aufstieg weiter, ebenso wie die Bemühungen um den Klassenverbleib bei einigen Mannschaften. Zum absoluten Spitzenspiel kommt es dabei am Sonntag in Hückelhoven, wo Ay-Yildizspor auf Millich trifft. Die „Monde und Sterne“ hatten kürzlich nach einer bisher blitzsauberen Rückrunde die Tabellenführung von Hilfarth übernommen, sind punktgleich, haben aber eine bessere Tordifferenz. Millich hat indes zwar noch fünf Zähler weniger auf dem Konto, doch die Elf von Trainer Nils Brandt muss noch zwei Begegnungen mehr austragen, hat also immer noch alle Trümpfe in der Hand: „In Hückelhoven kommt es zum echten Knaller“, sagte Brandt, noch bevor er wusste, dass die Begegnung gegen Waldenrath ausfallen würde. Beide Mannschaften hatten sich am Donnerstag schon umgezogen und waren eigentlich spielbereit, als die Absage bekannt wurde.