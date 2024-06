Saisonbilanz SV Schwanenberg Starker Endspurt zum Klassenerhalt

Zur neuen Saison wird es kaum personelle Veränderungen geben in Schwanenberg. Verlassen wird allerdings Joshua Strohfeldt den Verein und geht zum SC Obersprockhövel. Zur Vorbereitung auf die neue Spielzeit sind aktuell bereits zwei Testspieltermine vereinbart. So treten die Schwäne am 21. Juli gegen den Neu-Landesligisten SC 09 Erkelenz an. Am 18. August spielt die Mannschaft von Sinan Kapar dann beim B-Ligisten VfJ Ratheim. Das Ziel für die kommende Spielzeit ist in Schwanenberg eigentlich klar: Nicht wieder in den Abstiegskampf geraten wie in der abgelaufenen Saison, sondern im Mittelfeld landen.