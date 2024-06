Saisonbilanz TuS Rheinland Dremmen Schunk und Schopphoven waren die Top-Knipser

Nach einer schwachen Hinrunde, die man nach sieben Niederlagen auf dem elften Platz abschloss, steigerte sich der TuS Rheinland Dremmen in der Rückrunde deutlich, und kam so noch auf den sechsten Tabellenrang. Damit wurde die Zielvorstellung des Vereins erfüllt, denn man wollte besser als Neunter werden, so wie in der Spielzeit davor. An der Seitenlinie steht seit dem fünften Spieltag Kevin Jansen, der Dietmar Berwanger ablöste.