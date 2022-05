Fußball-Kreisliga A : Kuckum mit weiterem Rückschlag

Der Kuckumer Simon Esser (l.) klärt vor seinem Gegner Hakan Odabasi. Am Ende ging die Partie für die „Niers-Kicker“ dennoch verloren. Foto: Nipko

Fußball-Kreisliga A Die „Niers-Kicker“ verlieren ihr Heimspiel gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven mit 1:3. Am Donnerstag steht im Abstiegskampf das wichtige Spiel gegen den SV Breberen an.

Auch im insgesamt vierten Anlauf ist es dem SV Niersquelle Kuckum nicht gelungen, in einem Pflichtspiel gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven zu punkten. Am 28. Spieltag unterlagen die „Niers-Kicker“ im Heimspiel am Freitagabend mit 1:3-Treffern gegen den Tabellenzweiten und bleiben damit weiterhin mittendrin im Abstiegskampf. Die Hückelhovener ihrerseits bleiben in der Verfolgerrolle des Spitzenreiters SC 09 Erkelenz – müssen jedoch auf einen unwahrscheinlichen Leistungseinbruch beim SC hoffen, um doch noch ganz oben zu landen.

Die Partie im Niersstadion wäre beinahe allerdings anders verlaufen: Der Kuckumer Marius Major hatte in der ersten Spielminute eine Großchance, aber er scheiterte an Mehmet Kocakaya im Tor der Gäste. In der Folgezeit erspielten sich die Hückelhovener eine optische Überlegenheit, die allerdings nicht zu echten Chancen führte. Den Pausenstand von 0:0 kommentierte Kuckums Trainer Christoph Scheufen nach der Partie: „Ich finde nach 45 Minuten ging das Ergebnis in Ordnung, weil das Spiel doch relativ ausgeglichen war.“

Und wenn aus dem Spiel heraus nichts gelingt, dann hatte in der jüngeren Vergangenheit stets ein Mann in Reihen der Hückelhovener seinen Auftritt: Muhammet Karpuz. So auch in der 56. Minute, als Joy-Slayd Mickels, der zum vierten Mal in Folge in der Startelf stand, nur durch ein Foul zu stoppen war. Karpuz legte sich daraufhin den Ball zurecht – und verwandelte den Freistoß aus knapp 20 Metern unhaltbar für Yannick Gillessen in die Maschen zur Gästeführung.

Vom Gegentreffer ließen sich die Kuckumer aber kaum beeinflussen und und suchten fortan immer öfter den Weg Richtung Gästetor. Nach einer Ecke von Luca Faenger vollendete schließlich Benedikt Dressen in der 73. Minute zum verdienten 1:1-Ausgleich.

Es schien nun alles auf eine Punkteteilung hinauszulaufen, doch an diesem Tag machte Joy-Slayd Mickels den Unterschied. Lange Zeit verletzt, zeigte der Ex-Spieler von Wegberg-Beeck und Alemannia Aachen eine starke Leistung, die er mit seiner Vorarbeit zum 2:1 krönte: In der 85. Minute setzte sich der 28-Jährige unwiderstehlich auf der linken Seite durch, legte die Kugel quer und Hakan Odabasi bedankte sich mit dem Hückelhovener Führungstreffer.

Das war die Vorentscheidung und das 1:3 aus Sicht der Kuckumer, das durch einen sehenswerten Fernschuss von Kubilay Demirhan (89.) fiel, ließ den letzten Zweifel an einem Punktgewinn der Gastgeber schwinden.