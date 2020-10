Fußball-Kreisliga A : Tabellenführung im Spitzenspiel verteidigt

Fußball-Kreisliga a Der SV Roland Millich siegte in der Kreisliga A beim SC 09 Erkelenz 2:0. Der Aufsteiger war diesmal im Angriff zu harmlos, Millich präsentierte sich effizienter.

Millich praktizierte eine erfolgreiche Taktik, wie Brandt erklärte: „Wir haben den Erkelenzern, die mit dem Kunstrasen vertraut sind, den Ball überlassen und haben dann auf Konter gelauert.“ Schon früh in der Partie ging Millich in Führung. Einen sehenswerten Diagonalpass von Yannick Schenesse vollendete der aufgerückte Peter Schmitt volley zum 1:0. Danach bestimmte Erkelenz zwar das Spiel, aber zu klaren Möglichkeiten kam es kaum, so dass die Roländer die knappe Führung mit in die Pause nahmen, da die Mannschaft „gut verteidigt hat“, wie Millichs Coach sagte.