Kuriose Tabellensituation wegen Nachholspielen Das ist Roland Millichs haarsträubendes Restprogramm

Absolut kurios: Damit tragen die Roländer binnen zwölf Tagen fünf (!) Heimspiele aus – Coach Nils Brandt könnte mit seinen Jungs im Willi-Waldhausen-Stadion also eigentlich ein Dauercamp aufschlagen. Am Mittwoch, 8. Mai, steht zunächst die Nachholpartie gegen den SC Selfkant an, am Sonntag, 12. Mai, kommt Nachbar und direkter Konkurrent Germania Hilfarth zum nächsten Topspiel, am Mittwoch, 15. Mai, geht es gegen den TuS Rheinland Dremmen, am 18. Mai dann also gegen Waldenrath/Straeten und an Pfingstmontag, 20. Mai, gegen den FSV Geilenkirchen.