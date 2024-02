Millich gewinnt zum Kreisliga-Auftakt Trotz Schlafmützigkeit zum klaren Sieg

So lief Mihail Nastas in der zehnten Spielminute alleine auf Bauchems Keeper Sascha Wiefels zu, und wurde durch ein Foul kurz vor der Strafraumgrenze gefoult. Den daraus resultierenden Freistoß verwandelte Kapitän Kevin Rapp direkt zur Millicher Führung (11.). Die Begegnung blieb aber hektisch, und keines der beiden Teams vermochte es, Linie ins Spiel zu bringen. So mussten eben individuelle Fehler zu Möglichkeiten sorgen. So geschehen in der 20. Minute, als Bauchems Yannick Eßer sich einen Fauxpas erlaubte und Sascha Schreinemacher dankend aus rund 20 Metern zum 2:0 für Millich annahm. Doch auch die Gäste aus Millich spielten alles andere als fehlerlos. Eine dieser Ungenauigkeiten der Roländer wusste dann Nderim Feka zu nutzen und verkürzte auf 1:2 (26.). Das machte Nils Brandt dementsprechend sauer: „Es war irgendwie ein wildes Spiel, in dem wir einfach nicht die Kontrolle übernehmen konnten.“