Keine Veränderung an der Spitze der A-Liga Millich hält das Meisterrennen offen

Wie auch schon in Halbzeit eins dauerte es aber lange, ehe noch was Zählbares passierte. Sowohl in der 90. Minute als auch in der Nachspielzeit war Fabian Reimann erfolgreich und schraubte das Resultat auf 4:0 für Millich. Schon beim 9:0 gegen den Oberbrucher BC in der Vorwoche traf Reimann viermal und setzt seinen Lauf damit fort. Beim 4:0 blieb es schließlich bis zum Schlusspfiff, wodurch Millich weiterhin vom Aufstieg träumen darf. Im Gegensatz zum Tabellendritten Ay-Yildizspor Hückelhoven müssen die Schwarz-Gelben nicht auf fremde Schützenhilfe hoffen, sondern müssten eigentlich „nur“ die eigenen Spiele gewinnen, um dann am Ende ganz vorne zu landen.